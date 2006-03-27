Порошенко склоняет Президента к союзу с Регионами

Почти депутат от Блока Юлии Тимошенко Владимир Полохало подтверждает, что вариант помаранчевой коалиции без премьерства Юлии Тимошенко невозможен. “Это понимают все в “Нашей Украина”, кроме нескольких человек, которые не раз назывались, – Порошенко, Мартыненко, Жвания, Бессмертный”, - сказал он УНИАН. По его словам, “они однозначно выступают за коалицию с Партией регионов, а не с БЮТ и пытаются склонить на свою сторону Президента”. “Средний и более низкий класс” в «Нашей Украине» поддерживает выдвижение Тимошенко премьер-министром. “Быть ли сегодня оранжевой коалиции – зависит исключительно от Виктора Ющенко”, - считает Полохало.

По Конституции, депутаты не имеют права выходить из фракции, они это могут сделать, только лишившись депутатский мандат. Отвечая на вопрос, возможен ли раскол в “Нашей Украине” (с последующим выходом “раскольников” из состава Верховной Рады), Полохало сказал, что, по его мнению, такого не будет.