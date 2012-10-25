Третьяков призывает поддержать «УДАР» или «Батькивщину»

Впервые за десять лет украинцы избирают парламент по партийным спискам и по мажоритарным округам, поэтому каждый, кто придет на свой избирательный участок, получит два бюллетеня, сказал политик в интервью УНИАН.

По списку партий Александр Третьяков призвал киевлян поддержать оппозиционные партии, которые в новом парламенте сформируют ядро демократического большинства - «УДАР» или «Батькивщину».

«А из списка мажоритарщиков выбирайте независимого и оппозиционного власти по идеологическим принципам, настроенного на долгосрочную работу в округе, способного реально защитить интересы своего избирателя», - сказал политик.

Напомним, что Александр Третьяков баллотируется на парламентских выборах по столичному округу № 218, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов.