Третьяков: Нужно вернуть киевлянам возможность реального самоуправления

Логично, что в столице самый большой в стране бюджет, считает политик. «Но столице половина этих денег просто не достается, - сказал он. - И вот почему - эти средства сначала идут в центральный бюджет, а затем перераспределяются по усмотрению партии власти. Таким образом, у киевлян ежегодно отбирают около 7 миллиардов гривен».

«Все это происходит потому, что столицей руководят люди, назначенные указом Президента, - убежден Александр Третьяков. - А с помощью ликвидации районных советов у жителей столицы отобрали последнюю возможность реально влиять на управление своим городом».

Депутат также заявил о том, что ставит перед собой три конкретные задачи - восстановить в столице райсоветы, ликвидировать должность главы КГГА для того, чтобы городом управлял только мэр, избранный на выборах в два тура большинством киевлян, и, наконец, вернуть деньги, уплаченные столичными жителями в виде налогов и своих квартплат, в городскую казну.

Напомним, что Александр Третьяков баллотируется на парламентских выборах по округу № 218, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов столицы.