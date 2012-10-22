В Житомире задержали активистов, которые раздавали листовки против ПР

Как сообщила УНИАН руководитель Отдела общественных связей Управления МВД Украины в Житомирской области Алла Ващенко, «милиция задержала двух активистов гражданской организации "Видсич", которые раздавали листочки на "Житнем рынке" в Житомире 21 октября”.

Она также уточнила, что „активистов доставили в Королевское районное отделение милиции Житомира, где составили административный протокол за распространение листовок и отпустили, поскольку криминала в их действиях не было”.

По мнению правоохранителей, изложенные в листовках материалы содержат клевету, в листовках также якобы не было выходных данных.

Милиция намерена проверить достоверность данных, изложенных в листовках. Подробнее об этом событии пресс-служба областного управления МВД обещает сообщить завтра после выяснения всех обстоятельств.

В то же время в организации „Видсич” убеждены, что изложенная в листовках информация правдива. Как стало известно УНИАН, задержанные активисты раздавали листовки, направленные против Партии регионов и ее кандидатов в депутаты .