Азаров объяснил, почему оранжевая революция не повторится

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью Харьковскому областному государственному телевидению заявил председатель Партии регионов, премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Я вас хочу успокоить, никакой политической дестабилизации не будет. Напрасные попытки оппозиционеров создать что-то типа того, что им удалось сделать в 2004 году, у них не выйдет. Люди их не поддержат, это однозначно», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что обвинения оппозиционных сил в том, что власть уже сфальсифицировала результаты выборов, являются неоправданными. «Они собираются объявить выборы сфальсифицированными, но есть ваши представители в избирательных комиссиях. Вы спокойно сейчас имеете доступ к средствам массовой информации, предлагаете свои программы, выкладываете свои идеи. На каждом избирательном пункте будет действовать веб-камера, которая будет в режиме он-лайн и в режиме записи, если это необходимо, контролировать процесс самих выборов, а затем подведение итогов голосования», - подчеркнул Н.Азаров.

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Он также отметил, что в Украине принят избирательный закон, который устанавливает четкие предвыборные правила.

«Все идет в соответствии с избирательным законодательством. Если вы проигрываете – проигрывайте достойно. Сохраните, по крайней мере, свое лицо и не ставьте свои амбиции выше интересов людей», - обратился к оппозиции Н.Азаров.