Янукович расспросил бразильскую коллегу о «Циклоне-4-Алкантара»

Президент Украины Виктор Янукович и Президент Федеративной Республики Бразилия Дилма Руссефф обсудили перспективы сотрудничества наших государств в космической сфере. Речь шла, в первую очередь, о ходе реализации украинско-бразильского проекта «Циклон-4 - Алкантара».

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

«Украина твердо настроена продолжать выполнение проекта», - сказал В.Янукович во время телефонного разговора с бразильской коллегой.

Стороны отметили существенный прогресс, достигнутый в реализации проекта за последние годы. Речь шла в то же время о необходимости оперативного решения пакета актуальных вопросов для его дальнейшего эффективного внедрения.

«Убежден, что своевременная и успешная реализация этого проекта ускорит учреждение других совместных взаимовыгодных проектов, а также будет служить созданию крепкого фундамента для технологического развития наших государств», - сказал В.Янукович. В свою очередь Д.Руссефф заверила, что выполнение проекта «Циклон-4 - Алкантара» находится на ее личном контроле.

Сегодня, констатировал Президент, отношения между Украиной и Бразилией интенсивно развиваются в духе стратегического партнерства. Он выразил надежду, что детально обсудить современное состояние и пути активизации двустороннего взаимодействия стороны смогут во время предстоящего государственного визита в Украину Президента Бразилии. В свою очередь Д.Руссефф поддержала идею проведения шестого заседания Совместной украинско-бразильской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Кроме того, стороны согласовали во время будущего визита проведение первого заседания постоянно действующего украинско-бразильского делового форума, о создании которого была достигнута договоренность во время визита Президента Украины в Бразилию в октябре 2011 года.