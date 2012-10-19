Эксперты назвали главные угрозы для Украины и Грузии

Украинский институт публичной политики (Украина) и Международный центр геополитических исследований (Грузия) обнародовали результаты второго этапа исследования в рамках проекта „Барометр безопасности Украины и Грузии: мониторинг и анализ угроз с целью их раннего предупреждения”, который реализуется при поддержке Черноморского фонда регионального сотрудничества.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН руководитель украинского института Виктор Чумак, вторая публикация „Барометра безопасности” содержит мониторинг и анализ событий в разных секторах безопасности Украины и Грузии за период май-август этого года и позволяет проследить эволюцию ситуации безопасности в двух странах, а также дать оценку тому, насколько внутригосударственные, региональные и глобальные события повлияли на украинский и грузинский секторы безопасности.

Согласно результатам исследования, в Украине самые большие изменения индекса безопасности были отмечены в экономическом секторе, а именно негативная динамика была связана, в первую очередь, с ухудшением макроэкономической ситуации в стране, активизацией торговых войн против отечественных товаропроизводителей. В то же время падение показателя индекса безопасности в секторе в целом компенсировалось улучшением ситуации в энергетической сфере за счет усилий государства в направлении диверсификации поставок энергоресурсов.

На фоне падения индекса безопасности в экономическом секторе значение индекса в гуманитарном секторе безопасности Украины наоборот возросло, что свидетельствует о позитивной динамике, в основном за счет появления данных о позитивных тенденциях в сфере рождаемости и уменьшения показателя смертности, а также благодаря стойкому позитивному сальдо миграции.

Что касается оценки ситуации в разных секторах безопасности Грузии, то, согласно выводам руководителя грузинского института Тенгиза Пхаладзе, самое большое изменение индекса было зафиксировано в экологическом секторе безопасности. Такая негативная динамика объясняется ростом количества природных бедствий на всей территории Грузии, которые нанесли стране значительный ущерб, а также недостатками грузинской инфраструктуры, которая не смогла справиться с последствиями стихийных бедствий, и недостатками системы прогнозирования стихийных бедствий и систем раннего оповещения населения об этих угрозах.

Эксперты констатировали некоторый рост индексов в гуманитарном секторе безопасности Грузии, что свидетельствует о незначительной позитивной динамике ситуации. Вместе с тем значение индекса безопасности в экономическом секторе за последний период осталось неизменно позитивным на фоне стабильных макроэкономических показателей и восстановления грузинской экономики после введения Россией одностороннего эмбарго.