Герман рассказала, какие выборы станут успешными для регионалов

На этом акцентировала внимание в пятницу, 19 октября, во время пресс-конференции в официальном пресс-центре ПР его руководитель Анна Герман.

Политик обратил внимание на то, что обеспечение видеозаписи и видеотрансляции на выборах - это хороший механизм для того, чтобы провести в Украине честные и прозрачные выборы.

Также, отвечая на вопрос журналистов о том, какой результат ПР будет считать успешным, А. Герман отметила: «Выборы для Партии Регионов будут успешными, если мы скажем, что эти выборы были честными и прозрачными. Любой результат в этом случае будет для нас успешным».

Она обратила внимание на то, что «рейтинговые компании, социологи дают нам достаточно хороший результат - всегда это был первый результат. Мы также уверены в том, что очень хороший результат примут и те кандидаты, которые идут по мажоритарным округам ».

«Мы никого не снимали с выборов в пользу какой-то политической силы. Мы очень тщательно подходили к вопросу подбора кандидатов, к вопросу подбора команды. У нас никогда не было случаев перебежчиков. У нас были очень трудные времена, особенно когда мы были в оппозиции, но у нас никто никуда не перебегал, не продавался, не перекупался. У нас нет такой традиции. У нас в команде это не принято. У нас есть определенные принципы, которыми мы гордимся. И я очень горжусь своими коллегами, в тяжелые времена оставались в команде. Мы всегда очень тщательно подходили к подбору кандидатов», - рассказала руководитель официального пресс-центра Партии Регионов.

«У нас был «не закрыт» съезд, и стоял вопрос - проводить сейчас второй этап съезда, и, может, кого-то снять, но мы посоветовались и решили, что у нас все в порядке. Мы идем на выборы, мы доверяем своим людям. Мы верим в их победу. Мы верим в то, что их поддержат избиратели. Но главное для нас даже не это, главное для нас то, чтобы мы как партия власти создали такие условия, чтобы каждый гражданин смог поддержать того кандидата, который ему по душе. Вот это главный результат, на который направлены все наши усилия», - резюмировала Анна Герман.