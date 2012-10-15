Герман берет отпуск в АП и уходит на «фартовое» место

Об этом сообщает пресс-служба ПР.

Комментируя данное назначение, А.Герман сказала: «Я думаю, что пока Партия регионов будет принимать участие в каких-либо выборах, пресс-центр всегда будет в «Интерконтинентале». Она также подчеркнула, что это очень фартовое для ПР место: «Мы здесь выигрываем. Мы здесь будем пробовать выиграть и нынешние парламентские выборы», - подчеркнула кандидат в народные депутаты.

А Герман добавила, что пресс-центр будет работать до момента объявления официальных результатов парламентских выборов.

А.Герман также отметила, что на время работы пресс-центра уйдет в отпуск со своей должности в АП. «Поскольку нам придется встречаться ежедневно, то я возьму еще раз отпуск, так что, моя должность в Администрации Президента ничего не имеет общего с этим», - сказала А.Герман.