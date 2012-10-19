Власенко: Клиника Charite готова забрать Тимошенко к себе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.Власенко заявил сегодня на пресс-конференции.

По его словам, как и раньше, клиника Charite готова предложить Ю.Тимошенко подобную терапию у себя, и отмечает то, что лечение экс-премьер-министра крайне необходимо.

Он процитировал два заключения врачей клиники Charite.

Первое заключение датировано 15 октября текущего года.

«Судебные слушания, которые постоянно назначаются, непрерывное видеонаблюдение, постоянное присутствие охраны, даже при беседах с врачами, обнародование конфиденциальной информации и документов, распространение в СМИ видеозаписей обостряют заболевание и делают невозможным полное выздоровление», - процитировал С.Власенко заключение врачей клиники Charite.

Кроме того, отмечается в заключении, тот факт, что постоянно за Ю.Тимошенко следят охранники-мужчины, ограничивают готовность пациентки свободно передвигаться.

Кроме того, врачи подчеркивают, что в существующих условиях выздоровление Ю.Тимошенко в Украине невозможно.

«Врачи Charite готовы и в дальнейшем принимать участие в лечении на протяжении длительного времени», - сказал С.Власенко.

Кроме того, он процитировал заключение, датированное 19 октября. В частности, врачи Charite критикуют обнародование видеозаписей пребывания Ю.Тимошенко в больнице.

«Это еще одно серьезное нарушение принципа доверия, на которое каждый пациент должен рассчитывать. Это очередное неправомерное использование конфиденциальной информации, что с точки зрения врачей является абсолютно неприемлемым», - говорится в заключении.

«Таким образом, украинская тюремная администрация подтверждает высказанные еще в марте 2012 года опасения врачей Charite, что такие условия являются несовместимыми с лечением пациентки», - добавил С.Власенко.