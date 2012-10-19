700 виртуальных бомжей записали в избирательный список

В список занесены 700 избирателей, живущих по адресу: улица Свердлова, 56, по которому расположен Днепропетровский городской центр социальной помощи с приютом на 20 коек.

Причем в списках на этом участке среди предполагаемых бездомных, якобы находятся в центре соцпомощи, обнаружили лиц, которые в действительности не бездомные, а живут в собственном жилье по другим адресам.

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Члены комиссии, дежурившие на участке, объяснили, что этот дом впервые внесен в участке: "Откуда взялась такая круглая цифра - 700 - никто не знает, в таком виде списки пришли к нам из госреестра", - цитирует их Гражданская сеть ОПОРА.