700 виртуальных бомжей записали в избирательный список
04:04, 19 октября 2012Политика
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В списки избирателей на избирательном участке № 121326 окружного избирательного округа № 25, на территории Красногвардейского района Днепропетровска, включено 700 бездомных.
Гражданская сеть ОПОРА
В список занесены 700 избирателей, живущих по адресу: улица Свердлова, 56, по которому расположен Днепропетровский городской центр социальной помощи с приютом на 20 коек.
Причем в списках на этом участке среди предполагаемых бездомных, якобы находятся в центре соцпомощи, обнаружили лиц, которые в действительности не бездомные, а живут в собственном жилье по другим адресам.
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Члены комиссии, дежурившие на участке, объяснили, что этот дом впервые внесен в участке: "Откуда взялась такая круглая цифра - 700 - никто не знает, в таком виде списки пришли к нам из госреестра", - цитирует их Гражданская сеть ОПОРА.
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