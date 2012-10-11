ЦИК нашла почти две тысячи неоднократных записей избирателей
20:56, 11 октября 2012Политика
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ЦИК поручила органам ведения Госреестра уничтожить 1902 лишних записи кратного включения избирателей в списки.
ЦИК поручил удалить
Центральная избирательная комиссия поручила органам ведения Государственного реестра избирателей уничтожить 1902 лишних записи кратного включения избирателей в списки.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Центризбиркома.
"На основании проведенной проверки и по ее результатам, которые поступили в ЦИК, предлагается поручить органам ведения Государственного реестра избирателей уничтожить 1902 лишних записи", - говорится в решении комиссии.
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