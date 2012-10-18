Меркель ждет от украинской оппозиции совместной работы в новой ВР

Об этом заявила Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с представителями украинских оппозиционных партий в ходе съезда Европейской народной партии, который проходит в Бухаресте, сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата Украины Ирины Геращенко.

Как говорится в сообщении, А.Меркель во время встречи отметила, что Евросоюз и, в частности, Германия, внимательно следят за развитием политической ситуации в Украине и ведут мониторинг хода парламентской избирательной кампании.

А.Меркель заверила, что европейская сторона хорошо владеет информацией о ситуации и ходе выборов в Верховную Раду. «Европейцев очень тревожит не только выборочное правосудие, но и факты применения административного ресурса, нарушение избирательных процедур», - отметила А.Меркель. Она сказала то, что ЕС ожидает от украинской оппозиции единства в вопросах защиты демократии и свободного волеизъявления граждан, а также совместной работы в следующем созыве парламента.

По словам А.Меркель, ЕС внимательно будет следить за работой следующего парламента, при этом особое внимание будет уделяться тому, насколько независимым будет законодательный орган власти, будет ли на него внешнее давление и будут ли иметь избранники возможность свободно, независимо работать. От того, насколько эта ситуация будет удовлетворять европейским нормам, будет зависеть дальнейшее сотрудничество Украины с ЕС, подчеркнула канцлер.

Как сообщает пресс-служба, И.Геращенко, которая на встрече представляла партию «УДАР», в ходе разговора подчеркнула, что программа “УДАРа” имеет евроинтеграционное направление. «Партия “УДАР” осознает ответственность за создание демократической коалиции в следующем парламенте и не пойдет ни на какие альянсы с Партией регионов», - заявила народный депутат, отметив, что с партией власти у “УДАРа” не совпадают программные ценности. “Мы приложим максимум усилий для защиты демократических ценностей. Для этого необходимо сделать все возможное, чтобы у провластной партии и ее сателлитов не было шанса создать пропрезидентское большинство, поскольку это усилит тоталитарные тенденции в Украине”, - подчеркнула И.Геращенко.

Как отмечается в сообщении, на встрече с канцлером Германии также присутствовали Борис Тарасюк, Арсений Яценюк, Григорий Немыря и Евгения Тимошенко, которые представляли ВО “Батькивщина” и “Фронт Змін”. Политики рассказали о многочисленных нарушениях избирательного законодательства и давлении, а также проинформировали А.Меркель о ходе переговоров в оппозиционном лагере относительно сотрудничества в будущем парламенте и отметили, что ключевым намерением демократических сил является формирование демократического большинства.