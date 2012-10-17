Польские журналисты попросят отменить визы для украинских коллег

Как сообщили УНИАН в Национальном союзе журналистов Украины, об этом заявил председатель Ассоциации журналистов Польши Кшиштоф Сковронски на конференции «СМИ в Украине: проблемы и возможности», которая проходила в Варшаве 15-16 октября.

В частности, К.Сковронски проинформировал о намерениях обратиться в МИД Польши с предложением отменить визы для украинских журналистов, потому что «мы должны начинать жить в одном мире».

В целом в ходе конференции, организатором которой выступила Ассоциация журналистов Польши, обсуждались темы, связанные со структурой украинского медиа-рынка, коррупцией и цензурой в СМИ и с освещением избирательной гонки.

Участники конференции заслушали отчет о коррупции в украинской Государственной автоинспекции, подготовленный «Дорожным контролем», приняли совместное заявление к депутатам, которые будут избраны, с призывом поддерживать идею свободы слова и свободных СМИ.

Председатель НСЖУ Олег Наливайко и председатель Независимого медиа-профсоюза Юрий Луканов сделали доклады «О ситуации в СМИ Украины». О.Наливайко, в частности, заявил: «По сравнению с избирательной гонкой у наших стран-соседей, ситуация в медиапространстве Украины кардинально отличается, у наших журналистов нет чувство страха перед властью, а власть хочет признания мировым и европейскими сообществами результатов парламентских выборов».

Также во время конференции состоялось торжественное награждение украинских журналистов – лауреатов премии Ассоциации польских журналистов.

В частности, І место в конкурсе заняла Юлия Абибок за текст «Глубокая депрессия» (сайт Депо.ua); ІІ место заняла Валентина Куць за текст «Волынь переплачивает сотни гривен за загранпаспорт» (Ривненско-Волынский аналитический портал «Четверта влада»); ІІІ место - Ольга Кашпор за «Сюжет ко Дню независимости Украины» (телеканал «1+1»).