Эксперт: новый парламент должен вернуть свои полномочия

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН выразил директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

По его убеждению, если на протяжении первого месяца работы парламента не будет внесен и проголосован ни один законопроект о возвращении полномочий парламента, в первую очередь, в бюджетной сфере, «мы должны понимать, где будут приниматься основные решения в Украине».

Таким образом, сказал В.Бала, парламент останется органом, который будет «ставить формальные печати». «Первый месяц покажет, какой парламент получит Украина», - добавил он.

При этом, по мнению эксперта, создание оппозиционной коалиции в новом парламенте зависит от кандидатов-мажоритарщиков.

В то же время В.Бала выразил убеждение, что Объединенная оппозиция «Батькивщина» за последнее время потеряла значительный процент поддержки избирателей из-за попытки поставить лидера оппозиции Юлию Тимошенко вне границ этого "тренда".

По теме: Эксперт: Партия регионов может проиграть выборы

Справка УНИАН. 8 декабря 2004 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Конституцию (о политреформе), который предусматривал переход от президентско-парламентской к парламентско-президентской форме правления, формирование правительства коалицией депутатских фракций, продолжение срока полномочий Верховной Рады до 5 лет.

Закон вступил в силу с 1 января 2006 года.

1 октября 2010 года Конституционный Суд обнародовал решение об отмене политической реформы 2004 года.

В частности, КС признал не отвечающим Конституции Украины, Закон «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года № 2222-IV в связи с нарушением процедуры его рассмотрения и принятия.

КС возобновил действие Конституции Украины 1996 года и обратился к органам государственной власти с требованием безотлагательно привести украинское законодательство в соответствие с Основным Законом.

В тот же день, 1 октября 2010 г., Кабинет министров приветствовал возвращение Украины к президентско-парламентской модели государственного строя.

“Конституционный Суд Украины признал не соотвечающими Конституции изменения к Основному Закону, принятые 8 декабря 2004 года, в связи с нарушением конституционной процедуры их рассмотрения и принятия. Таким образом, Украина должна вернуться к президентско-парламентской модели государственного строя. Кабинет министров Украины приветствует такое развитие событий”, - отмечалось в заявлении правительства.