ЦИК снял 26 оппозиционных мажоритарщиков, пожертвованных УДАРу

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения приняты сегодня на заседании ЦИК по результатам рассмотрения заявления партии "Батькивщина" о решении партийного съезда по отмене регистрации кандидатов в депутаты.

Так, отменена регистрация кандидатов от "Батькивщины" в одномандатных избирательных округах №№ 24, 26, 29, 49, 50, 54, 71, 78, 79, 97, 98, 104, 105, 110, 139, 143, 148, 151, 160, 171, 173, 176, 181, 183, 204, 214.

Согласно решению ЦИК, соответствующие изменения будут внесены в избирательные бюллетени для голосования в этих одномандатных округах.

Таким образом, от партии "Батькивщина" в одномандатных избирательных округах осталось 153 из 179 зарегистрированных ранее кандидатов.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с законом о выборах народных депутатов, политическая сила или кандидат в депутаты может до 15 октября подать заявление об отказе от баллотирования в Верховную Раду Украины, однако ЦИК должна рассмотреть это заявление и принять решение об отмене регистрации по 17 октября включительно.

Справка УНИАН. 15 октября съезд “Батькивщины” снял в пользу «УДАРа» 26 своих кандидатов в народные депутаты.

Перед этим партия «УДАР» сняла в полдьзу Объединенной оппозиции «Батькивщина» 26 своих кандидатов-мажоритарщиков. Еще 6 кандидатов от «УДАРа» были сняты в поддержку оппозиционных самовыдвиженцев.

ЦИК 15 октября уже отменила регистрацию 32 кандидатов в депутаты, которые баллотировались от "УДАРа" в одномандатных избирательных округах.