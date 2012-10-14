Киевская Батькивщина не хочет жертвовать Терехина и Ляпину

Киевская ячейка партии «Батькивщина» заявляет о своем категорическом несогласии с действиями политической партии «УДАР», обнародовавшей в воскресенье списки кандидатов в народные депутаты, которых они снимают в интересах кандидатов от ВО ««Батькивщина», а также список кандидатур от ««Батькивщины», которые должны быть сняты на их пользу.

Об этом говорится в заявлении Киевской городской парторганизации ВО «Батькивщина», переданной УНИАН ее пресс-службой.

«Столичная ячейка партии «Батькивщина» считает сегодняшние действия партии Виталия Кличко направленными на срыв процесса объединения оппозиционных сил и содействия провластным кандидатам», - отмечается в заявлении.

«Фактически, партия «УДАР» предлагает снять по Киеву 7 кандидатов от Объединенной оппозиции, в то время как сам «УДАР» милостиво согласился снять лишь двух. И это после того, как утверждение кандидатов по городу Киеву было результатом кропотливого подбора и широкого обсуждения между членами Объединенной оппозиции» - говорится в заявлении.

В Киевской «Батькивщине» утверждают, что социологические исследования проводились на протяжении всей избирательной кампании и подтверждают преимущество «Батькивщины».

В партии также отмечают, что общей чертой всех результатов был чрезвычайно высокий процент людей, не определившихся со своим выбором, – свыше 40%. На вопрос относительно того, как избиратель отнесется к отсутствию в бюллетене их кандидата и за кого будет голосовать, в таком случае свыше 70% заявили о том, что не знают, как будут голосовать, 15% вообще не придут на выборы или испортят бюллетень. И только 3 % избирателей обнаружили готовность изменить свой голос в интересах другого.

«При таких обстоятельствах снятие кандидатов лишь дезориентирует избирателей и станет помощью тем, кто покупает себе голоса» - заявляют в «Батькивщине».

В своем заявлении столичная ячейка отмечает, что «невзирая на любые нарисованные для мажоритарников рейтинги, Объединенная оппозиция не имеет права поддерживать кандидатов, которые являются ставленниками Партии регионов».

«Так по 211-у округу предлагается снять Сергея Терехина в интересах Николая Бабенко, который является действующим депутатом Киевского областного совета от «УДАРА» и входит в неформальную коалицию с Партией регионов. Посмотреть результаты его голосования в областном совете и увидеть синхронное голосование этого «оппозиционера» с провластным большинством можно сайте Киевского облсовета», - говорится в документе.

В киевской «Батькивщине» также обращают внимание на то, что по 216-му округу предлагается снять Ксению Ляпину в интересах «депутата-тушки» Алексея Давиденко.

«Пройдя в Киевский городской совет по списку «Батькивщины» Давиденко вышел из состава фракции, как только Юлия Тимошенко оставила должность премьер-министра», - отмечается в заявлении.

«Фактически «УДАР» предлагает нам снять кандидатов, имеющих реальные шансы победить на выборах в интересах изменников и коррупционеров, которые, к тому же, проигрывают даже с дополнительными голосами», - считают в киевской «Батькивщине» .

А это, по их мнению, приведет к устранению представителей партии из политической жизни города Киева.

В пресс-службе столичной «Батькивщины» напомнили, как в 2008 году В.Кличко уже предлагал Александру Турчинову снять свою кандидатуру на выборах Киевского городского председателя, заявляя о своем высшем рейтинге. «Результаты выборов показали, что Кличко далеко отстал от Турчинова, но исправить ситуацию было уже невозможно – победил Черновецкий», - констатировали в партии.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 15 октября, ВО «Батькивщина» на своем съезде юридически оформит снятие части своих кандидатов в одномандатных избирательных округах в интересах кандидатов от партии «УДАР».

В сообщении пресс-службы отмечалось, что политсовет Объединенной оппозиции будет рекомендовать съезду принять на паритетных принципах решение о снятии своих кандидатов в интересах кандидатов от "УДАРа" в 26 округах, а не 22-ох, как предложил "УДАР".

14 октября «УДАР» снял своих кандидатов в интересах кандидатов от «Батькивщины» в 26 мажоритарных округах.