Батькивщина обещает завтра снять в пользу УДАРа 26 мажоритарщиков

С семью политическими партиями и ВО «Свобода» Всеукраинское объединение «Батькивщина» еще в начале избирательной кампании согласовала кандидатов по всем мажоритарным избирательным округам, говорится в заявлении пресс-службы партии «Батькивщина».

Изначально такой же подход «Батькивщина» предлагала и партии «УДАР».

14 октября, как известно, партия «УДАР» сняла своих кандидатов в пользу кандидатов от «Батькивщины» в 26 мажоритарных округах.

Политический Совет Объединенной оппозиции «Батькивщина» будет рекомендовать съезду партии «Батькивщина», который состоится 15 октября, принять на паритетных началах решение о снятии своих кандидатов в пользу кандидатов от «Удара» в 26 округах, а не 22-х, как предложила партия «Удар».