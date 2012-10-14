В Харькове несмотря на запрет почтили Покров, казаков и УПА (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, в центре города возле памятника Тарасу Шевченко состоялся митинг, в котором приняли участие несколько сотен человек, в том числе и представителей разных украинских общественных и политических организаций.

По словам организаторов, на протяжении дня в воскресенье, 14 октября, планировалась традиционное шествие по центру города от площади Конституции до Молодежного парка, где возле памятного знака воинам УПА должен был состояться митинг по случаю 70-летия Украинской повстанческой армии.

Как сообщил депутат Харьковского облсовета Анатолий Сергиенко (фракция «Батькивщина»), накануне Харьковский окружной административный суд по иску Харьковского городского совета запретил проведение этих акций. По его словам, «основания некорректные – для обеспечения порядка и во избежание возможных столкновений в городе». Депутат отметил, что в Харькове «в этот день уже 20 лет проводят мероприятия к годовщинам УПА и отмечают казацкий праздник и, за небольшим исключением, ничего не случалось». Хотя, по его словам, «сегодня городом разъезжает автобус с людьми приметного телосложения – это, по-видимому, и есть те же наши «оппоненты».

В то же время, в Харькове состоялись мероприятия по другому сценарию: в первой половине дня активисты собрались возле памятника Т.Шевченко и колонной двинулись к Молодежному парку. В полдень здесь состоялась панихида по воинам УПА, которую провели священники Украинской православной церкви Киевского патриархата и короткий спонтанный митинг. Его участники возлоложили цветы к камню УПА и поблагодарили милицию за обеспечение порядка.