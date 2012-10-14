Суд Харькова счел митинг Яценюка неудобным для людей и запретил его

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», такое решение суд принял вчера, 13 октября.

Пресс-секретарь Харьковской областной организации ВО «Батькивщина» Юлия Германова сообщила в комментарии УНИАН, что в мотивировочной части решения суда, в частности, отмечается, что городское управление милиции и согласительная комиссия Харьковского городского совета считают нецелесообразным проводить это мероприятие из-за возможности осложнения движения транспорта и возможности нарушения прав граждан, которые не принимают участия в мероприятии.

«Комиссия исходила из того, что площадь Свободы и улица Сумская в Харькове являются одним из самых любимых мест отдыха жителей и гостей Харькова, где постоянно находится большое количество граждан. Также истец считает, что при проведение этого мероприятия существует реальная угроза нарушения общественного порядка, а также нарушение прав и свобод других граждан, не принимающих участия в указанном массовом мероприятии», - говорится в судебном определении.

Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск горсовета в полном объеме и постановил: «Ограничить право на собрание путем запрещения Харьковской областной организации политической партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина», ее городским и районным партийным организациям в лице Ефремовой Ирины (заместитель председателя облорганизации ВО «Батькивщина» - УНИАН) и другим участникам этой акции проведение 15 октября 2012 года с 12:00 до 20:00 мирного собрания граждан – встречи с избирателями на площади Свободы в Харькове с использованием звукоусилительной техники, светового оборудования, сценических конструкций, агитационных палаток и т.п.».

Ю.Германова сообщила, что представитель истца на судебное заседание не явился.

В пресс-службе «Батькивщины» отметили, что Объединенная оппозиция обжалует решение Харьковского окружного административного суда.

При этом в оппозиции отметили, что 9 августа на площади Свободы проходил многочисленный митинг Коммунистической партии, а также постоянно проходят массовые мероприятия, которые проводят местные власти.

Как сообщалось, Черниговский окружной административный суд дважды запрещал проводить митинг Объединенной оппозиции «Батькивщина» на Красной площади Чернигова, запланированный на 1 октября. Суд ссылался на то, что местные власти и органы самоуправления якобы не смогут обеспечить охрану общественного порядка во время митинга. Объединенная оппозиция обжаловала это решение, и Киевский апелляционный административный суд удовлетворил жалобу «Батькивщины» и отменил решение Черниговского админсуда как незаконное.