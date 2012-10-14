Неизвестные зажгли дымовые шашки в колонне Свободы, движущейся к Михайловской площади

Несколькотысячная колонна Всеукраинского объединения «Свобода» во главе с ее лидером Олегом Тягнибоком отправилась от памятника Тарасу Шевченко в направлении Михайловской площади для продолжения мероприятий по случаю 70-й годовщины создания Украинской повстанческой армии.

Как передает корреспондент УНИАН, впереди колонны участники несут большой растянутый Государственный флаг Украины и держат в руках красно-черный стяг УПА, а также портрет Степана Бандеры. По пути движения колонны людям бросают под ноги флаги Коммунистической партии Украины и Партии регионов. Другие участники акции несут эти же флаги, но склонив их наземь.

В колонне Всеукраинского объединения «Свобода», которая двигается по улице Владимирской в направлении Михайловской площади, неизвестные лица подожгли несколько дымовых шашек.

Как передает корреспондент УНИАН, неизвестные имеют при себе символику «Динамо-ультрас».

В то же время работники милиции не предпринимают мер, чтобы предотвратить эту провокацию.

Пешее шествие сопровождается боем барабанов. На пути колонны работниками милиции перекрыты улицы, прилегающие к улице Владимирской и ведут на Крещатик.