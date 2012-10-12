УДАР нашел на Троещине 300-тысячный тираж газеты с контрагитацией

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, активистка “УДАРа” проследовала за автомобилем, который развозил эти газеты, и нашла гараж, в котором хранились пачки агиток для дальнейшего распространения.

«В этой газете размещена откровенно лживая информация об “УДАРе” и кандидатах-мажоритарщиках, в частности, о кандидате по 215 избирательному округу Игоре Опадчем. На место происшествия вызвали сотрудников милиции, которые составили протокол. Однако из-за большого количества газет правоохранители не могут изъять весь тираж - они только зафиксировали нарушение и взяли экземпляры для открытия дела», говорится в сообщении.

И.Опадчий, который побывал на месте происшествия, отметил, что найден склад незаконных агиток – скорее всего, лишь часть тиража.

“Распространение газет с черным пиаром против «УДАРа» и самых рейтинговых кандидатов-мажоритарщиков продолжается. По нашим данным, общий тираж “чернухи” может составлять несколько миллионов, ведь во многих районах города эта газета до сих пор распространяется”, - сказал кандидат.

Представитель “УДАРа” подчеркнул, что предвыборная агитация должна находиться в пределах правового поля. “Клевета на Виталия Кличко и рейтинговых кандидатов от партии «УДАР» является свидетельством того, что власть боится нас и поэтому прибегает к неправомерным и позорным приемам. Прекратить поток этой грязи крайне сложно. Однако я уверен, что наши избиратели - грамотные люди, которые не поддаются на дерзкие провокации», - заявил И.Опадчий.

Как сообщал УНИАН, 11 октября в «УДАРе» информировали, что во всех районах Киева на станциях метро огромным тиражом (300 тысяч экземпляров) распространяется фальшивая газета «Столичные ведомости» с черным пиаром против партии.

«В фальшивке изображена абсолютно фантастическая версия «заговора против оппозиции в Киеве», однако даже людям далеким от политики очевидна лживость и абсурдность изложенных в ней фактов», - подчеркивают в пресс-службе партии.

«УДАР» обращается к прокуратуре и милиции с требованием принять меры, чтобы прекратить распространение этой фальшивой газеты, способствовать ее изъятию и провести соответствующее расследование.

Партия призывает киевлян сообщать в правоохранительные органы и «УДАР» о местах, где распространяется эта «газета».