Азаров не заметил две тысячи поправок к закону о языке: «была только агрессия»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью Николаевской областной государственной телерадиокомпании.

«Я скажу откровенно: он (закон – УНИАН) не содержит никаких дискриминационных норм по отношению к государственному языку. Напротив, он дает возможность развитию всех абсолютно языков, на которых говорит многонациональный народ Украины. Однако с какой агрессией мы встретились в отношении этого закона», - заявил Н.Азаров.

По словам премьера, у противников языкового закона не было конкретных предложений по его усовершенствованию, замечаний относительно того, что в нем пропущены какие-то важные моменты или что-то сделано неправильно.

Как считает Н,Азаров, положения этого закона должны обсуждаться, необходим диалог.

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«Была агрессия, отставка, импичмент, революция, Что угодно, только не работа», - подчеркнул Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, 20 июня с.г. председатель Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Владимир Яворивский сообщил, что при подготовке ко второму чтению законопроекта о принципах государственной языковой политики поступило более 2 тысяч поправок.

«Абсолютный рекорд, который мог быть, и это говорит о внимании депутатов, потому что к этому законопроекту поступило более 2 тысяч поправок», - сказал В.Яворивский.

При этом он отметил, что авторы этого законопроекта - народные депутаты от Партии регионов Сергей Кивалов и Вадим Колесниченко - сами внесли 52 поправки, и еще 10 представителей большинства также высказали свои предложения. Остальные, - добавил В.Яворивский – это поправки оппозиции.

2 июля В.Яворивский сообщил, что Комитет Верховной Рады по вопросам культуры и духовности на данное время рассмотрел всего около 300 поправок к языковому законопроекту при подготовке его ко второму чтению.

«Работа очень тяжело идет», - сказал В.Яворивский.

В свою очередь, лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов отметил, что в законопроекте всего 30 статей. «До какого абсурда можно довести каждое дело! На 30 статей 2 тысячи 40 поправок. Вот вам работа комитета - как завалить то, что нужно завалить», - сказал он.

3 июля Верховная Рада приняла закон "О принципах государственной языковой политики", что привело к волне протестов по всей Украине.

6 июля заместитель председателя ВР Николай Томенко направил обращение генеральному прокурору Виктору Пшонке относительно нарушений Конституции и законов Украины, которые произошли на пленарном заседании Верховной Рады 3 июля во время рассмотрения и голосования за принятие в целом проекта Закона «О принципах государственной языковой политики».

В своем обращении он отметил, что вынесение законопроекта на рассмотрение пленарного заседания Верховной Рады состоялось в нарушение требования Регламента ВР о подготовке законопроекта ко второму чтению профильным комитетом, требований Конституции и Регламента ВР относительно права законодательной инициативы депутатов.

В обращении отмечалось, что указанный проект был вынесен на рассмотрение Верховной Рады до окончания срока его подготовки профильным комитетом. При этом не было рассмотрено более двух тысяч поправок, внесенных народными депутатами ко второму чтению.

По словам Н.Томенко, при вынесении проекта на голосование в целом были нарушены требования Регламента ВР относительно порядка ведения заседаний и процедуры рассмотрения вопросов, поскольку до этого не было положительного голосования о включении этого проекта в повестку дня пленарного заседания.

Также он отметил, что во время самого голосования произошли масштабные фальсификации волеизъявления народных депутатов в связи с нарушением требований статьи 84 Конституции Украины и части 3 статьи 47 Регламента ВР о личном голосовании депутатов. Подтверждением последнего является то, что после голосования 11 народных депутатов (в том числе и сам Н.Томенко) заявили об отзыве своих голосов за закон, поскольку они за него не голосовали.