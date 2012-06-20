Языковой законопроект побил рекорд по количеству поправок

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время комитетских слушаний по данному законопроекту сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Владимир Яворивский.

«Абсолютный рекорд, который мог быть, и это говорит о внимании депутатов, потому что к этому законопроекту поступило более 2 тысяч поправок», - сказал В.Яворивский.

При этом он отметил, что авторы этого законопроекта - народные депутаты от Партии регионов Сергей Кивалов и Вадим Колесниченко - сами внесли 52 поправки, и еще 10 представителей большинства также высказали свои предложения.

Остальные, - добавил В.Яворивский – это поправки оппозиции.

«Комитет будет их прорабатывать, и вы сами понимаете, что это колоссальная работа. Завтра-послезавтра мы начнем работать над этими поправками», - отметил он.

По словам В.Яворивского, комитет будет работать над подготовкой законопроекта ко второму чтению в соответствии с Регламентом ВР.