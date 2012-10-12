На Винничине нардеп Матвиенко снялся с выборов в пользу другого самовыдвиженца

Об этом Матвиенко сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Я считаю, что все здоровые силы, все патриоты сегодня должны быть едины не в своих амбициозных целях, а в ответственности перед государством. Мы должны противопоставить нынешней власти профессиональную команду, которая спасет Украину и поведет ее европейской дорогой", - сказал Матвиенко .

По его словам, если все демократические кандидаты не договорятся до выборов о единой кандидатуре, то в округе может победить кандидат от власти. "Допустить этого нельзя", - подчеркнул он.

Матвиенко также сообщил, что Объединенная оппозиция "Батькивщина" и партия "УДАР" также снимут своих кандидатов в пользу самовыдвиженца Г.Заболотного. "Мы не можем допустить победы в 17-м округе представителя партии власти, а потому сегодня утром я написал заявление в ЦИК и снял свою кандидатуру с выборов. Я призываю всех, кто поддерживал меня, поддержать оппозиционные силы и отдать свой голос за согласованного кандидата, который сегодня представлен на 17-м округе, Г.Заболотного", - подчеркнул депутат.

В свою очередь, Г.Заболотный поблагодарил Матвиенко за поддержку. "Я искренне благодарю Матвиенко, оппозиционным силам - партии" УДАР "и Объединенной оппозиции за то, что мне выразили поддержку. Думаю, что они не ошиблись. Я все буду делать для того, чтобы демократия в нашем государстве была на первом плане , и чтобы честь и свобода слова были не просто высокими словами, а ежедневной заботой депутатов, чтобы мы могли разговаривать на украинском языке, не допустить разворовывания земли, и чтобы все законы, которые принимаются, работали на людей", - заявил единый согласованный оппозиционными силами кандидат .

Справка УНИАН. В одномандатном избирательном округе № 17 (Ладыжин, Винницкая область) на сегодня зарегистрированы 13 кандидатов в народные депутаты, в том числе 9 самовыдвиженцев и 4 выдвиженцы политических сил - Александр Капитан (Партия регионов), Максим Кирилюк (КПУ), Федор Кравец (партия " УДАР ") и Сергей Чумак (Украинская национальная ассамблея). Пока еще ни один из кандидатов не отказался от дальнейшего участия в гонке.

Руководитель центрального избирательного штаба Объединенной оппозиции "Батькивщина" Александр Турчинов 6 октября заявил о возможности достижения договоренности о снятии кандидатов от партии "УДАР" или "Батькивщины" в пользу кандидатов-самовыдвиженцев. "Это может быть третий кандидат, который готов противостоять этой власти и не предаст. Обязательно в таком варианте надо поддержать", - отметил он.

А.Турчинов подчеркнул необходимость поддержать сильнейшего кандидата и назвал "торг в таком случае неуместным". "Я надеюсь, что все-таки ответственности хватит политикам, и мы сможем по многим округам оставить одного кандидата, который будет представлять все альтернативные власти силы", - добавил Турчинов.