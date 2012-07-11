Бывшие партнеры Ющенко объединяются в отдельную партию

Об этом пишет сегодня газета «Коммерсант-Украина».

Первый заместитель председателя партии "Украинская платформа "Собор"", народный депутат Анатолий Матвиенко ("Наша Украина - Народная самооборона") заявил, что его партия начала процесс объединения правых политических сил, не вошедших в альянс, созданный на базе партии "Наша Украина" Виктора Ющенко.

"Мы считаем, что надо создавать единую правоцентристскую партию. Сейчас в переговорном процессе для того, чтобы реализовать эту идею, участвует Владимир Огрызко (министр иностранных дел в 2007-2009 годах) и другие бывшие члены НУ", - отметил он.

Как известно, член президиума "Нашей Украины" В.Огрызко вышел из партии 5 июля, за два дня до подписания «Нашей Украиной» договора с Украинской народной партией и Конгрессом украинских националистов о совместном участии в выборах.

Источник газеты в руководстве УП "Собор" утверждает, что объединение правых партий планируется официально оформить после парламентских выборов. "Партия не будет выдвигать избирательный список в общегосударственном округе, предполагается, что такие люди, как Владимир Огрызко или Виктор Матчук (бывший член «Нашей Украины», после выхода из партии сложил депутатские полномочия), смогут баллотироваться по округам от УП "Собор", а затем создать группу или фракцию в Раде", - рассказал собеседник.

Представители партии "Наша Украина" и их политические союзники не считают будущее партийное объединение своими конкурентами.