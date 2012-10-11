На Южно-Украинской АЭС снова отключили энергоблок - теперь третий
На Южно-Украинской атомной электростанции 11 октября внепланово отключен от энергосети третий блок для устранения неисправностей.
Как сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом», энергоблок отключили в 9 часов 30 минут.
Причины возникновения неисправности в работе блока компания не уточняет.
Показатели, характеризующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы, отмечается в сообщении.
Напомним, 9 сентября на Южно-Украинской атомной электростанции был внепланово отключен от энергосети второй блок для устранения неисправностей.
Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.
На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.