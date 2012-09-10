На ЮАЭС отключили энергоблок: о причинах неисправности не сообщают
На Южно-Украинской атомной электростанции 9 сентября был внепланово отключен от энергосети второй блок для устранения неисправностей.
Как сообщает пресс-служба НАЭК “Энергоатом”, энергоблок был отключен в 18.44, однако причины возникновения неисправностей не уточняются.
Согласно сообщению, на данный момент в работе находятся 9 из 15 энергоблоков атомных электростанций страны.
На энергоблоке №1 Запорожской АЭС идут 66-е сутки среднего планового ремонта, ремонт второй системы безопасности. На энергоблоке №2 Запорожской АЭС - 14-е сутки среднего планового ремонта, ремонт третьей системы безопасности.
28 августа энергоблок №1 Ривненской АЭС отключен от энергосети и выведен в резерв в связи с диспетчерскими ограничениями.
На энергоблоке №2 Ривненской АЭС - 4-е сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС - 174-е сутки среднего планового ремонта.
Диспетчерские графики генерации составляют: для Запарожской АЭС - 3 940 МВт, Ривненской АЭС - 1 940 МВт, Южно-Украинской АЭС - 1 580-1 820 МВт, Хмельницкой АЭС - 1 850-1 905 МВт.
9 сентября станциями было выработано 216,65 млн кВтч электроэнергии .
Как ранее сообщал УНИАН, 16 апреля на Южно-Украинский АЭС в результате разрушения изолятора основного трансформатора блока № 2 произошел обрыв высоковольтной линии, что привело к срабатыванию аварийной защиты энергоблока.