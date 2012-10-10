Третьяков: Суд фактически доказал, что Парцхаладзе является настоящим кандидатом от власти

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил оппозиционный депутат Александр Третьяков.

«Парцхаладзе обвинил меня в клевете за то, что я, ссылаясь на многочисленные сообщения СМИ, сайты кандидата Парцхаладзе и Святошинской райгосадминистрации, в своем интервью газете «Аргументы и факты в Украине» назвал господина Парцхаладзе настоящим кандидатом от власти по округу № 218» , - заявил Александр Третьяков.

По словам оппозиционного депутата, суд отказал Парцхаладзе в рассмотрении иска. Значит, тем самым суд признал, что именно Лев Парцхаладзе - настоящий кандидат от власти. «Теперь это юридический факт!» - отметил Третьяков.

Свои слова Александр Третьяков проиллюстрировал фотографиями и текстами с официального сайта Л. Парцхаладзе и скриншотами с официального сайта Святошинской РГА. Относительно последнего государственного Интернет-ресурса депутат отметил, что тот «фактически превратился в Интернет-штаб Льва Парцхаладзе».

Также депутат выразил готовность отстоять свою правоту в суде или на любой другой публичной площадке.

Александр Третьяков убежден, что власть запустила на выборах хитрую схему, когда есть официальный кандидат от Партии регионов и «теневой». «Официальный собирает на себя весь негатив и не имеет никаких шансов на победу. А «оборотень» баллотируется как независимый, но сразу после выборов вступит в Партию регионов», - сказал депутат. По его мнению, киевлян не удалось обмануть и они разобрались, кто в округе № 218 является настоящим кандидатом от Партии регионов. «Это - депутат Киевсовета Лев Парцхаладзе», - подытожил Александр Третьяков.

Комментируя привлечение к иску Парцхаладзе в качестве соответчика журналистов газеты «Аргументы и факты», Третьяков отметил: «Сводить счеты с журналистами, пользуясь такими преимуществами как поддержка власти, большие деньги и «ручные» суды – как минимум, некрасиво. Как у главы медиахолдинга, у меня было множество непростых ситуаций с прессой, но я никогда не позволял себе пользоваться своим положением и связями, чтобы выяснять отношения и сводить счеты со СМИ в судах».

Напомним, что Александр Третьяков баллотируется на выборах-2012 по мажоритарному округу № 218, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов столицы.