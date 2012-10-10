Протест обманутых вкладчиков против освобождения экс-главы кредитного союза Игоря Седлецкого

10 октября 2012 года, в 15:00 Шевченковский районный суд г. Киева (ул. Смирнова-Ласточкина, 10-б) намеревается освободить из-под стражи бывшего председателя правления кредитного союза «Украинский финансовый союз» Игоря Седлецкого, обвиняемого в мошенническом завладении около 13 млн грн средств вкладчиков.

Обманутые вкладчики соберутся у стен Шевченковского райсуда, протестуя против освобождения мошенника.

В сентябре 2009 г. Госфинуслуг ввела временную администрацию в «Украинский финансовый союз». 28 октября 2010 г. комиссия аннулировала действие лицензии кредитного союза на осуществление деятельности по предоставлению финансовых кредитов за счёт привлечения средств, а в декабре 2010 г. исключила его из государственного реестра финучреждений.

19 мая 2012 г. Голосеевский районный суд г. Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего председателя правления кредитного союза «Украинский финансовый союз» Игоря Седлецкого http://www.kommersant.ua/doc/1939292.

Организаторы акции – общественная организация «Ассоциация защиты прав вкладчиков», гражданская кампания «Форум спасения Киева».

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Виталий Черняховский

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