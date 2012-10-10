«УДАР»: местная власть в Хмельницкой угрозами заставляет людей агитировать за ПР

Об этом говорится в обращении народных депутатов Украины, которые сейчас баллотируются в ВР по списку партии "УДАР", к Генеральному прокурору Украины и главе Администрации Президента Украины Сергея Левочкина.

В обращении говорится о многочисленных жалобах от жителей города, представителей малого и среднего бизнеса, которые жалуются на давление местного руководителя, его требования вывесить на своих предприятиях флаги ПР. Люди жалуются, что их вызывают в рабочее время в райадминистрации, где угрожают расправиться за неправильное голосование уже после 29 октября и требуют отказаться от своих политических предпочтений в пользу ПР.

«Его высказывания, в частности, о том, что " ж .ды разворовали страну" подпадают сразу под несколько статей уголовного кодекса», - говорится в заявлении.

Также вместе с обращением представители партии передали в соответствующие учреждения факты, в том числе и аудиодоказательства давления на избирателей и антисемитских ксенофобских высказываний чиновника, который откровенно бахвалится своей безнаказанностью, покровительством руководства области, пытаясь таким образом запугать собеседников и заставить их поддерживать партию власти.

В обращении "УДАР" просит соответствующие структуры разобраться в ситуации, и в случае подтверждения фактов привлечь голову Волочиской районной администрации к ответственности, а на время расследования отстранить его от должности как человека, который нарушает избирательное законодательство и Конституцию Украины.