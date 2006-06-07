Мороз требует подписать коалицию завтра в 10.00

Лидер фракции Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ предлагает срочно провести общее собрание депутатов из фракций СПУ, Блока Юлии Тимошенко и блока "Наша Украина" для подписания соглашения о коалиции.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь А.МОРОЗА Наталия ЛАРИОНЧЕВА, сегодня А.МОРОЗ направил письма лидеру фракции БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО и лидеру фракции “Наша Украина” Роману БЕССМЕРТНОМУ, в которых предложил провести такое собрание не позже 10.00 8 июня в сессионном зале парламента.

В письме, в частности, подчеркивается, что "учитывая необходимость ускорить формирование государственных институтов и решить безотлагательные социально-экономические и общественно-политические проблемы в Украине, фракция СПУ предлагает срочно не позже 10 утра 8 июня продолжить переговоры в форме общего собрания в зале пленарных заседаний для окончательного согласования и подписания соглашения о создании демократической коалиции”.

Н.ЛАРИОНЧЕВА сообщила, что пока социалисты не получили ответа ни от "Нашей Украины", ни от БЮТ.