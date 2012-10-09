НАТО обещает продолжить тесное сотрудничество с новым руководством Грузии

Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы намерены еще больше укреплять эти отношения (с Грузией)", - сказал А.Расмуссен, отвечая на вопросы журналистов перед открытием в Брюсселе встречи министров обороны 28 стран-членов НАТО.

По его словам, парламентские выборы в Грузии являются свидетельством степени демократизации грузинского общества.

Ранее генсек НАТО назвал "лакмусовым тестом" для грузинской демократии нынешние парламентские и предстоящие президентские выборы в Грузии.

"Грузия прошла тест. Это исторический момент для демократических преобразований в Грузии. Теперь важно, чтобы все стороны (политические силы) объединились на благо страны и дальнейшего укрепления реформ и демократических институтов", - сказал А.Расмуссен.

Как известно, парламентские выборы в Грузии состоялись 1 октября. Наибольшее число голосов набрала политическая коалиция "Грузинская мечта".