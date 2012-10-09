Дикусаров говорит, что Украина работает над датой саммита Украина - ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр Дикусаров.

«Сегодня мы совместно с ЕС на техническом уровне прорабатываем возможные даты проведения этой встречи на высшем уровне, в которой будут принимать участие Президент Украины, президент Европейского совета и президент Еврокомиссии», - сказал А.Дикусаров.

По его словам, в соответствии с принципом очередности следующий саммит Украина – ЕС будет проводиться в Брюсселе.

А.Дикусаров также отметил, что традиционно саммиты проходят в конце каждого года и предоставляют сторонам возможность подвести итоги сотрудничества между Украиной и Евросоюзом за предыдущий период и определить приоритеты на ближайшую перспективу.