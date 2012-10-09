Милиция показала новое фото предполагаемого стрелка из «Каравана»
12:57, 09 октября 2012Политика
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Правоохранительные органы обнародовали новую фотографию подозреваемого в убийстве троих охранников в киевском торговом центре "Караван" Ярослава Мазурка.
Милиция нашла новое фото
Фото размещено на сайте Министерства внутренних дел.
Я.Мазурок сфотографирован на прогулочном катере в Киеве, который осуществляет экскурсию по Днепру. На фото перед Я.Мазурком стоит бутылка пива.
А таким убийцу запечатлели видеокамеры в "Караване".
“Приметы злоумышленника: на вид 35-40 лет, рост 180-185 см, волосы русые короткие, спортивного телосложения, одет в зеленую куртку, серо-голубые джинсы, черные туфли. При себе может иметь огнестрельное оружие”, - говорится в сообщении.
В случае получения какой-либо информации милиция просит сообщать по телефонам: 278-36-83, 271-97-31, 271-90-96, 097-676-23-22, 097-676-17-16 или 102.
Конфиденциальность и денежное вознаграждение в размере 100 000 гривень гарантируется.
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