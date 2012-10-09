Financial Times: Северный поток стал символом провала России

Об этом говорится в статье Financial Times.

«С того времени, как в прошлом году запустили Северный поток, и Газпром начал экспортировать газ в Европу другим маршрутом, доходы Украины от транзита газа упали на 15% за год. Еще большие потери вырисовываются на фоне открытия новой нитки газопровода, что ослабляет позиции Украины в переговорах с Россией», - цитирует статью Тиждень.ua.

«Украина ударила в ответ через более широкое использование своих огромных запасов угля, что должно уменьшить зависимость от газа. Газпром, который страдает из-за снижения спроса на газ в Европе, вряд ли сможет позволить себе потерять рынок сбыта в Украине, которая благодаря соглашению 2009 года является клиентом, который платит высокую цену.

В этом свете Северный поток можно рассматривать как символ провала России в развитии конструктивных торговых отношений с Украиной - вместо того, чтобы тратить миллиарды долларов на новые трубопроводы, ей следовало бы использовать те активы, которые уже есть», - отмечает FinancialTimes.

Как сообщал УНИАН, 8 октября вторая нитка газопровода «Северный поток» официально введена в эксплуатацию. «Ежегодно по ней может поставляться до 55 млрд куб. м природного газа в течение, как минимум, 50 лет. Транспортировки газа в Европу Первая нитка началась в ноябре 2011 года», - заявила пресс-служба Президента России.

Мало того, по словам председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, Россия нацелилась на строительство третьей и четвертой ниток газопровода «Северный поток».

Однако Евросоюз может запретить России расширять "Северный поток". В частности, Академия наук Эстонии (страна сейчас ведет спор с Россией о цене газа) выступила категорически против продолжения исследований морского дна в своих водах, без чего строительство новых веток трубопровода практически невозможно.

На тему: «Северный поток» - ни себе, ни Украине

За 11 месяцев работы было прокачано около 9 млрд кубометров газа (при годовой мощности 27,5 млрд). Пресс-секретарь компании Nord Stream Йенс Мюллер в интервью DW уточнил, что загруженность нового энергетического транспортного коридора составляла, таким образом, «в среднем примерно 30-40%». То есть, первая линия «Северного потока» не загружена даже наполовину. В запущеную же вторую нитку просто перекинули часть поставок с первой.

Возможно, по ряду оценок, это связано с дороговизной российского газа. "С введением в действие второй линии риск простоя возрастет еще больше, если поставщик не согласится предложить свою продукцию по более низким ценам", - считает эксперт по энергетике из Deutsche Bank Йозеф Ауэр.

Украина в этой ситуации все громче говорит о создании консорциума по руководству украинской ГТС и ее модернизацию как о единственно выгодной и безопасной перспективе развития газотранспортировки в Европе, ведь новые российские газопроводы не имеют хранилищ и их использование при аномальных морозах, которые наблюдались уже этой зимой, может оказаться невозможным.