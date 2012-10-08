Бютовец думает, что планы Бережной в отношении главы ВСЮ - провокация

Инициатива «регионалов» избрать председателя Высшего совета юстиции Владимира Колесниченко судьей Уманского горрайонного суда Черкасской области является психологическим давлением на него.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Виктор Швец (фракция “БЮТ-Батькивщина”) по поводу зарегистрированного в ВР народным депутатом от ПР Ириной Бережной проекта постановления об избрании председателя ВСЮ В.Колесниченко на должность судьи Уманского горрайонного суда.

При этом В.Швец подчеркнул, что в соответствии с законодательством Украины народный депутат “не может зарегистрировать постановление об избрании того или другого человека судьей”.

Вместе с тем В.Швец отметил, что уже определенное время ведутся разговоры, что “он (речь идет о В.Колесниченко - УНИАН) на этом посту (председателя ВСЮ) доживает последние дни”. “Говорят, что там идет серьезный конфликт с Администрацией Президента Украины”, - сказал он.

В.Швец назвал соответствующий проект постановления И.Бережной “провокацией”. “Я думаю, что это провокация. Это кто-то попросил И.Бережную о таком проекте постановления. Я думаю, что это такое психологическое давление на В.Колесниченко”, - сказал В.Швец. В то же время он подчеркнул: “Хотя я далек от того, чтобы его (В.Колесниченко - УНИАН) защищать. Я думаю, что он заслужил то, что, по-видимому, получит скоро, то есть отставку”.

Вместе с тем В.Швец еще раз подчеркнул, что такой проект постановления является юридически неправомочным, потому что в соответствии с правовой процедурой назначения судей народный депутат Украины “не может внести постановление о назначении того или другого судьи”.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от Партии регионов И.Бережная зарегистрировала в ВР проект постановления “Об избрании Колесниченко Владимира Николаевича на должность судьи Уманского горрайонного суда Черкасской области”.

В пояснительной записке, в частности, отмечается, что избрание В.Колесниченко на “должность судьи Уманского горрайонного суда Черкасской области станет существенным усилением кадрового потенциала судей Черкасской области и будет способствовать дальнейшему улучшению уровня осуществления этим судом правосудия”.