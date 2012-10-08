Бютовец думает, что планы Бережной в отношении главы ВСЮ - провокация
В.Швец подчеркнул, что в соответствии с законодательством Украины народный депутат “не может зарегистрировать постановление об избрании того или другого человека судьей”.
Инициатива «регионалов» избрать председателя Высшего совета юстиции Владимира Колесниченко судьей Уманского горрайонного суда Черкасской области является психологическим давлением на него.
Такое мнение в комментарии УНИАН высказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Виктор Швец (фракция “БЮТ-Батькивщина”) по поводу зарегистрированного в ВР народным депутатом от ПР Ириной Бережной проекта постановления об избрании председателя ВСЮ В.Колесниченко на должность судьи Уманского горрайонного суда.
При этом В.Швец подчеркнул, что в соответствии с законодательством Украины народный депутат “не может зарегистрировать постановление об избрании того или другого человека судьей”.
Вместе с тем В.Швец отметил, что уже определенное время ведутся разговоры, что “он (речь идет о В.Колесниченко - УНИАН) на этом посту (председателя ВСЮ) доживает последние дни”. “Говорят, что там идет серьезный конфликт с Администрацией Президента Украины”, - сказал он.
В.Швец назвал соответствующий проект постановления И.Бережной “провокацией”. “Я думаю, что это провокация. Это кто-то попросил И.Бережную о таком проекте постановления. Я думаю, что это такое психологическое давление на В.Колесниченко”, - сказал В.Швец. В то же время он подчеркнул: “Хотя я далек от того, чтобы его (В.Колесниченко - УНИАН) защищать. Я думаю, что он заслужил то, что, по-видимому, получит скоро, то есть отставку”.
Вместе с тем В.Швец еще раз подчеркнул, что такой проект постановления является юридически неправомочным, потому что в соответствии с правовой процедурой назначения судей народный депутат Украины “не может внести постановление о назначении того или другого судьи”.
Как сообщал УНИАН, народный депутат от Партии регионов И.Бережная зарегистрировала в ВР проект постановления “Об избрании Колесниченко Владимира Николаевича на должность судьи Уманского горрайонного суда Черкасской области”.
В пояснительной записке, в частности, отмечается, что избрание В.Колесниченко на “должность судьи Уманского горрайонного суда Черкасской области станет существенным усилением кадрового потенциала судей Черкасской области и будет способствовать дальнейшему улучшению уровня осуществления этим судом правосудия”.