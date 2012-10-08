Регионалы предлагают отправить главу ВСЮ судьей в райцентр

15:36, 08 октября 2012
Политика
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Народный депутат Ирина Бережная (фракция Партии регионов) зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления “Об избрании Колесниченко Владимира Николаевича на должность судьи Уманского горрайонного суда Черкасской области”.

Ирина Бережная прониклась кадровым потенциалом Черкасщины

Как сообщается на сайте парламента, соответствующий проект был зарегистрирован 5 октября.

“Предлагается за весомый вклад в реализацию государственной правовой политики, многолетний самоотверженный труд и высокий профессионализм избрать Колесниченко Владимира Николаевича, ранее избранного бессрочно, на должность судьи Уманского горрайонного суда Черкасской области”, - отмечается в документе.

В пояснительной записке к проекту постановления также говорится, что В.Колесниченко является “примером работоспособности, жертвенной преданности государственным делам и умения добиваться поставленной цели”.

По словам автора проекта постановления, “начиная свою карьеру в органах судебной власти с должности судьи местного суда, через 20 лет настойчивого труда В.Колесниченко вошел в состав Высшего совета юстиции – ключевого органа государства, ответственного за формирование высокопрофессионального судейского корпуса и недопущение нарушений законодательства судьями и прокурорами”. В документе отмечается, что в марте 2010 года В.Колесниченко был избран на должность председателя Высшего совета юстиции, “занимая которую, он смог обеспечить эффективное выполнение возложенных на Высший совет юстиции функций, в первую очередь, в процессе назначения и избрания судей, привлечения их к ответственности, назначение судей на административные должности в судах и освобождение с этих должностей и т. п”.

По убеждению автора проекта постановления, избрание В.Колесниченко на “должность судьи Уманского горрайонного суда Черкасской области станет существенным усилением кадрового потенциала судей Черкащины и будет способствовать дальнейшему улучшению уровня осуществления этим судом правосудия”.

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