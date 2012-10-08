Регионалы предлагают отправить главу ВСЮ судьей в райцентр

Как сообщается на сайте парламента, соответствующий проект был зарегистрирован 5 октября.

“Предлагается за весомый вклад в реализацию государственной правовой политики, многолетний самоотверженный труд и высокий профессионализм избрать Колесниченко Владимира Николаевича, ранее избранного бессрочно, на должность судьи Уманского горрайонного суда Черкасской области”, - отмечается в документе.

В пояснительной записке к проекту постановления также говорится, что В.Колесниченко является “примером работоспособности, жертвенной преданности государственным делам и умения добиваться поставленной цели”.

По словам автора проекта постановления, “начиная свою карьеру в органах судебной власти с должности судьи местного суда, через 20 лет настойчивого труда В.Колесниченко вошел в состав Высшего совета юстиции – ключевого органа государства, ответственного за формирование высокопрофессионального судейского корпуса и недопущение нарушений законодательства судьями и прокурорами”. В документе отмечается, что в марте 2010 года В.Колесниченко был избран на должность председателя Высшего совета юстиции, “занимая которую, он смог обеспечить эффективное выполнение возложенных на Высший совет юстиции функций, в первую очередь, в процессе назначения и избрания судей, привлечения их к ответственности, назначение судей на административные должности в судах и освобождение с этих должностей и т. п”.

По убеждению автора проекта постановления, избрание В.Колесниченко на “должность судьи Уманского горрайонного суда Черкасской области станет существенным усилением кадрового потенциала судей Черкащины и будет способствовать дальнейшему улучшению уровня осуществления этим судом правосудия”.