Одесский митрополит Агафангел сравнивает «вождя» Путина с Мининым и Пожарским

Митрополит Одесский и Измаильский Украинской православной церкви Московского патриархата Агафангел (Саввин) называет президента России Владимира Путина "вождем", а его миссию сопоставимой с историческими деяниями Минина и Пожарского, поднявших православное население Московского царства на борьбу с иностранными захватчиками.

Об этом глава Одесской епархии сообщил в поздравительном письме в адрес В.Путина в связи с его 60-летием, размещенном на официальном сайте Одесской епархии УПЦ МП.

Отметив заслуги В.Путина по «предотвращению дальнейшего распада Российского государства, пресечению разгула терроризма, поднятию из руин разрушенной экономики», одесский иерарх акцентировал, что вместе с российским народом видит в его лице «вождя, подвижнические труды которого по значению в ее судьбе сопоставимы с деяниями Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского, 400-летие подвига которых все мы молитвенно чтим в этом году».

Митрополит Агафангел также подчеркнул важность усилий В.Путина «по преодолению трагических последствий распада союзного государства», благодаря чему «крепнут государственные и народные связи в рамках Содружества Независимых Государств, созданы эффективные инструменты реинтеграции братских народов – Таможенный союз и единое экономическое пространство».

В письме также высказана уверенность, что президенту РФ удастся довершить «новое благое начинание, также инициированное Вами – построение Евразийского Союза, обновленной формы единства наших народов, соответствующей вызовам XXI века».

«Все эти процессы невозможно представить без Вашей великой личности», - цитирует митрополита Агафангела официальный сайт Одесской епархии УПЦ МП.