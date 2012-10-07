Янукович поздравил Путина с юбилеем

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Как отметил В.Янукович, профессионализм и многолетний опыт государственного управления В.Путина по праву снискали ему непоколебимый авторитет дальновидного политика и мудрого руководителя.

«Преобразования на пути реформирования России, проводимые под Вашим руководством, находят поддержку российского народа и содействуют обеспечению стабильности и экономического роста», - отметил В.Янукович.

«Палитра украинско-российского диалога традиционно отличается многогранностью. Радует, что, несмотря на объективные трудности и диктуемые временем испытания глобального масштаба, сегодня в ней доминируют доверие и взаимопонимание», - подчеркнул Президент Украины в своем поздравлении.

Он выразил убеждение, что совместные усилия, направленные на углубление украинско-российского взаимодействия на принципах дружбы, обоюдного уважения и прагматизма, будут и в дальнейшем способствовать расширению двустороннего сотрудничества на благо народов наших государств.

В.Янукович пожелал В.Путину крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и всяческих успехов, а его близким - добра и благополучия.