У Нашей Украины украли 140 тысяч календариков с Ющенко

Ровенский областной избирательный штаб «Нашей Украины» обвиняет представителей Объединенной оппозиции «Батькивщина» в похищении агитационных материалов из Народного дома в Ровно, где в настоящее время размещены областные офисы нескольких политических партий.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областного штаба «Нашей Украины», с соответствующим заявлением штаб обратился в городской отдел милиции.

Среди похищенных агитматериалов – 100 тысяч экземпляров газеты «Україна молода» с интервью экс-президента Виктора Ющенко, 40-тысячный тираж газеты Украинской народной партии «Народне слово» и 140 тысяч календариков с изображением В.Ющенко.

Похищение агитматериалов произошло сегодня утром.

В заявлении штаба «Нашей Украины» говорится, что группой лиц, которые похищали агитматериалы, якобы руководил глава управы облорганизации Народного Руха Украины Николай Мельник.

В разговоре с корреспондентом УНИАН Н.Мельник отрицал этот факт. «Да, я вечером был в Народном доме, ведь там есть наш офис, но утром 6 октября я был только возле Народного дома», - сказал Н.Мельник.