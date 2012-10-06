ЦИК отменил регистрацию еще 12 кандидатов-мажоритарщиков
Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию еще 12 кандидатов, которые баллотировались в Верховную Раду в одномандатных избирательных округах.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения приняты сегодня на заседании ЦИК на основании собственных заявлений кандидатов об отказе баллотироваться.
От борьбы за депутатский мандат отказались сразу три кандидата в народные депутаты, которые баллотировались в одномандатном избирательном округе № 90 (Белая Церковь, Киевская область) – выдвиженец партии "Союз. Чернобыль. Украина" Василий Зубарев и самовыдвиженцы Людмила Пискарева и Виктор Самчук. Дальнейшую борьбу за депутатский мандат в этом округе продолжат 33 из 47 зарегистрированных ранее кандидатов, в том числе самовыдвиженец, народный депутат Виталий Чудновский (фракция «БЮТ-Батькивщина»), народный депутат Руслан Зозуля (фракция «БЮТ-Батькивщина») и выдвиженец Партии регионов Вадим Коверда.
Кроме того ЦИК отменила регистрацию выдвиженца Славянской партии Сергея Палатного, который баллотировался в одномандатном избирательном округе № 96 (Вышгород, Киевская область). Борьбу за депутатский мандат в этом округе продолжат 10 из 17 зарегистрированных ранее кандидатов, в том числе выдвиженец Партии регионов, первый заместитель главы Киевской облгосадминистрации Ярослав Москаленко.
От дальнейшей борьбы в избирательной гонке также отказались три кандидата, которые баллотировались в одномандатном избирательном округе № 66 (Малин, Житомирская область) – самовыдвиженцы Юрий Вакуленко, Николай Пересунько и Мирослава Якимчук. Борьбу за депутатский мандат в этом округе будут продолжать 14 из 17 зарегистрированных ранее кандидатов, в том числе народный депутат, самовыдвиженка Оксана Билозир и народный депутат, выдвиженец Партии регионов Виталий Журавский.
ЦИК также отменил регистрацию кандидата в депутаты Виктора Ходаковского, который баллотировался путем самовыдвижения в одномандатном избирательном округе № 213 (Киев, Деснянский район). В дальнейшей предвыборной гонке будут принимать участие 15 из 16 зарегистрированных ранее кандидатов, в том числе народный депутат, выдвиженец партии "Батькивщина" Владимир Яворивский и народный депутат, выдвиженец Партии регионов Валерий Борисов.
Отменена также регистрация кандидата в депутаты Вадима Селиванова, который баллотировался путем самовыдвижения в округе № 216 (Киев, Днепровский район). Борьбу за депутатский мандат в этом округе продолжат 27 из 29 зарегистрированных ранее кандидатов, в том числе народные кандидаты Ксения Ляпина (выдвиженка "Батькивщины") и Александр Супруненко (самовыдвиженец), а также генеральный директор ООО "Благодать XXI" Виктор Довгий.
От дальнейшей борьбы за депутатский мандат отказался также самовыдвиженец Сергей Дудка, который баллотировался в одномандатном избирательном округе № 92 (Узин, Киевская область). Теперь здесь остаются 37 из 39 зарегистрированных ранее кандидатов в депутаты, в том числе выдвиженец Партии регионов, заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Кацуба.
ЦИК отменил регистрацию сразу двух кандидатов в депутаты, которые баллотировались в одномандатном избирательном округе № 94 (Обухов, Киевская область) – выдвиженца партии "Вече" Григория Дармостука и выдвиженца Аграрной партии Александра Бобкова. Дальнейшую борьбу за депутатский мандат в этом округе будет продолжать 21 из 26 зарегистрированных ранее кандидатов, в том числе выдвиженка Партии регионов, народный депутат Татьяна Засуха.
В соответствии с решениями ЦИК, соответствующие изменения будут внесены в избирательные бюллетени во всех этих трех одномандатных избирательных округах.
Таким образом, по состоянию на 6 октября из избирательной кампании выбыли 180 кандидатов в депутаты, в том числе 2 – по решению суда, 177 – по собственному заявлению об отказе баллотироваться в Верховную Раду Украины и 1 – в связи со смертью.
Свою борьбу за депутатский мандат в 225 одномандатных избирательных округах продолжают 2 952 кандидатов.
Согласно законодательству, кандидат в народные депутаты может обратиться в ЦИК с заявлением об отказе баллотироваться не позднее 15 октября.