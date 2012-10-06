ЦИК отменил регистрацию еще 12 кандидатов-мажоритарщиков

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения приняты сегодня на заседании ЦИК на основании собственных заявлений кандидатов об отказе баллотироваться.

От борьбы за депутатский мандат отказались сразу три кандидата в народные депутаты, которые баллотировались в одномандатном избирательном округе № 90 (Белая Церковь, Киевская область) – выдвиженец партии "Союз. Чернобыль. Украина" Василий Зубарев и самовыдвиженцы Людмила Пискарева и Виктор Самчук. Дальнейшую борьбу за депутатский мандат в этом округе продолжат 33 из 47 зарегистрированных ранее кандидатов, в том числе самовыдвиженец, народный депутат Виталий Чудновский (фракция «БЮТ-Батькивщина»), народный депутат Руслан Зозуля (фракция «БЮТ-Батькивщина») и выдвиженец Партии регионов Вадим Коверда.

Кроме того ЦИК отменила регистрацию выдвиженца Славянской партии Сергея Палатного, который баллотировался в одномандатном избирательном округе № 96 (Вышгород, Киевская область). Борьбу за депутатский мандат в этом округе продолжат 10 из 17 зарегистрированных ранее кандидатов, в том числе выдвиженец Партии регионов, первый заместитель главы Киевской облгосадминистрации Ярослав Москаленко.

От дальнейшей борьбы в избирательной гонке также отказались три кандидата, которые баллотировались в одномандатном избирательном округе № 66 (Малин, Житомирская область) – самовыдвиженцы Юрий Вакуленко, Николай Пересунько и Мирослава Якимчук. Борьбу за депутатский мандат в этом округе будут продолжать 14 из 17 зарегистрированных ранее кандидатов, в том числе народный депутат, самовыдвиженка Оксана Билозир и народный депутат, выдвиженец Партии регионов Виталий Журавский.

ЦИК также отменил регистрацию кандидата в депутаты Виктора Ходаковского, который баллотировался путем самовыдвижения в одномандатном избирательном округе № 213 (Киев, Деснянский район). В дальнейшей предвыборной гонке будут принимать участие 15 из 16 зарегистрированных ранее кандидатов, в том числе народный депутат, выдвиженец партии "Батькивщина" Владимир Яворивский и народный депутат, выдвиженец Партии регионов Валерий Борисов.

Отменена также регистрация кандидата в депутаты Вадима Селиванова, который баллотировался путем самовыдвижения в округе № 216 (Киев, Днепровский район). Борьбу за депутатский мандат в этом округе продолжат 27 из 29 зарегистрированных ранее кандидатов, в том числе народные кандидаты Ксения Ляпина (выдвиженка "Батькивщины") и Александр Супруненко (самовыдвиженец), а также генеральный директор ООО "Благодать XXI" Виктор Довгий.

От дальнейшей борьбы за депутатский мандат отказался также самовыдвиженец Сергей Дудка, который баллотировался в одномандатном избирательном округе № 92 (Узин, Киевская область). Теперь здесь остаются 37 из 39 зарегистрированных ранее кандидатов в депутаты, в том числе выдвиженец Партии регионов, заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Кацуба.

ЦИК отменил регистрацию сразу двух кандидатов в депутаты, которые баллотировались в одномандатном избирательном округе № 94 (Обухов, Киевская область) – выдвиженца партии "Вече" Григория Дармостука и выдвиженца Аграрной партии Александра Бобкова. Дальнейшую борьбу за депутатский мандат в этом округе будет продолжать 21 из 26 зарегистрированных ранее кандидатов, в том числе выдвиженка Партии регионов, народный депутат Татьяна Засуха.

В соответствии с решениями ЦИК, соответствующие изменения будут внесены в избирательные бюллетени во всех этих трех одномандатных избирательных округах.

Таким образом, по состоянию на 6 октября из избирательной кампании выбыли 180 кандидатов в депутаты, в том числе 2 – по решению суда, 177 – по собственному заявлению об отказе баллотироваться в Верховную Раду Украины и 1 – в связи со смертью.

Свою борьбу за депутатский мандат в 225 одномандатных избирательных округах продолжают 2 952 кандидатов.

Согласно законодательству, кандидат в народные депутаты может обратиться в ЦИК с заявлением об отказе баллотироваться не позднее 15 октября.