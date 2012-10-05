Оппозиция грозится подать в суд на Первый национальный

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель Объединенной оппозиции "Батькивщина" в ЦИК, народный депутат Руслан Князевич заявил сегодня во время пресс-конференции в Киеве.

"Мы требуем право на ответ, поскольку в ином случае мы будем обращаться в суд и устанавливать факт нарушения условий предвыборной агитации не только телеканалом, но и персонально руководством в лице президента канала, вице-президента, который отвечает за это направление работы телеканала, и добиваться возбуждения против них уголовных дел", - сказал Р.Князевич.

По его словам, на протяжении трех дней на Первом национальном канале демонстрируют 6-минутный фильм об оппозиции, который является черным пиаром. При этом Р.Князевич отметил, что никакой пометки о политической рекламе во время демонстрации фильма нет, равно как и нет ссылки на заказчика этого фильма. Он напомнил, что, согласно действующему законодательству, на продукции такого характера должен быть указан заказчик, информация о котором должна занимать не менее 15% площади экрана.

"Вместо этого фильм содержит абсолютно грубую, неправдивую информацию об Объединенной оппозиции и ее лидерах, а следовательно о субъектах избирательного процесса, и, в соответствии с законом, любой субъект избирательного процесса, который считает, что информация, поданная в том или ином сюжете, является неправдивой, имеет право на ответ в том же промежутке времени за счет соответствующего СМИ", - подчеркнул Р.Князевич.

Он сообщил, что сразу после выхода фильма оппозиция обратилась к телеканалу с просьбой разместить ответ, как требует закон, на протяжении трех дней, однако, по словам Р.Князевича, время проходит и "нам, я так понимаю, отказали".

Кроме того, добавил Р.Князевич, "Батькивщина" обратилась в ЦИК, которая должна вытребовать в Первом национальном телеканале всю информацию о заказчиках, о соглашениях, которые были подписаны и о платежных документах. "Вместо этого, по неофициальной информации, нам удалось получить данные, что в действительности такого рода заказ осуществлен из избирательного фонда одного из кандидатов - сателлита Партии регионов, который баллотируется по одному из одномандатных округов города Киева", - сказал он.

Вместе с тем Р.Князевич не назвал фамилию этого кандидата.

Р.Князевич подчеркнул, что "Батькивщина" не имеет иного выхода, кроме как обратиться к международным наблюдателям, дипломатическим учреждениям и ПАСЕ.

"Кроме того, мы обратились к генеральному прокурору, поскольку считаем, что такого рода действия государственного канала содержат признаки преступления, предусмотренного ст. 157 Уголовного кодекса Украины, поскольку вводят в заблуждение избирателей", - добавил он.

Также оппозиция обратилась в Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, Государственный комитет телевидения и радиовещания с требованием отреагировать на действия УТ-1.

В свою очередь, руководитель центрального избирательного штаба Объединенной оппозиции "Батькивщина" Александр Турчинов отметил, что фильм о лидерах оппозиции, который демонстрирует Первый национальный, не просто контрпропагандистский. "Это циничная ложь против Юлии Тимошенко, Арсения Яценюка, против наших представителей Объединенной оппозиции, против вообще Объединенной оппозиции", - сказал он.

А.Туричнов отметил, что сегодня «90% эфирного пространства работает на Партию регионов и действующую власть». "Даже такое соотношение их не удовлетворяет и они переходят к прямой жесткой, грязной пропагандистской кампании", - добавил он.