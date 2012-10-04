У шефа Южной таможни нашли не 870, а всего 22 тысячи долларов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, отдел облпрокуратуры по расследованию преступлений о коррупционных действиях проводит досудебное следствие по уголовному делу, возбужденному 24 сентября по признакам ч.3 ст.368 (получение взятки) УК Украины «в отношении начальника таможенного поста «Одесса-грузовой» Южной таможни и главного инспектора этого поста».

В частности, чиновников таможни подозревают в вымогательстве и получении взятки от брокера за проведение таможенного оформления 11 контейнеров груза с металлопродукцией. Установлено, что в служебном помещении главный инспектор таможенного поста дважды получил взятку на общую сумму 3300 долл., после чего был задержан правоохранителями.

Начальник таможенного поста задержан в порядке ст. 115 УПК Украины, судом срок задержания продлен до 10 суток.

«Главный инспектор таможенного поста, полностью признавший свою вину, находится на подписке о невыезде и дает показания по делу», - отметили в прокуратуре области.

Обыски в помещениях Южной таможни проведены 1 октября в рамках оперативного сопровождения вышеуказанной уголовного дела сотрудниками Отдела по борьбе с преступлениями в органах исполнительной власти и управления Южного региона департамента МВД Украины.

В ходе следствия выясняется, для каких целей предназначались данные средства и кто из сотрудников таможни причастен ко взяткам от таможенных брокеров и экспедиторов.

Как сообщал УНИАН, 2 октября Генеральная прокуратура сообщила, что при обыске в служебном кабинете начальника Южной таможни было изъято свыше 870 тысяч долларов. По данным Генпрокуратуры, обыск проводился работниками правоохранительных органов в рамках досудебного следствия по уголовному делу в отношении начальника одного из таможенных постов Южной таможни и главного инженера этого поста, которые подозреваются в вымогательстве и получении взятки для проведения таможенного оформления 11 контейнеров груза.

В тот же день 2 октября приказом председателя Государственной таможенной службы Александр Вдовиченко был уволен с должности начальника Южной таможни.

3 октября одесские предприниматели обнародовали письмо, адресованное руководству Гостаможслужбы, что готовы выйти на акции протеста, в связи с увольнением начальника Южной таможни А.Вдовиченко, требуя его возвращения на ранее занимаемую должность.