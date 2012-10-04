Киреев приговорил активистку за яичницу на Вечном огне к трем годам тюрьмы

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщила сама осуждена.

"Приговор - три года лишения свободы с отсрочкой на два года за, якобы, надругательство над могилой. Судья по делу - Родион Киреев. Кроме того мне еще предстоит выплатить 4 тысячи гривен за экспертизу, которую проводили правоохранители", - сообщила активистка.

Однако, по словам девушки, судьи не доказали того, что монумент является погребением.

Синькова также рассказала о том, что судья не учел тот момент, что некоторые свидетели признались, что они не сами давали показания, а просто подписывали "заготовленные следователем бумажки".

Синькова заявила, что собирается подавать апелляцию на решение судьи, поскольку не признает своей вины.

Как известно, 16 декабря 2010 года в Киеве несколько человек провели акцию протеста - поджарили на Вечном огне яичницу и сосиски.

Свои действия они объяснили протестом против нецелесообразного использования природного газа и игнорирования властью проблем ветеранов.