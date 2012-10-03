Литвин изъял «клевету» из законодательной базы ВР

Об этом он сообщил в Facebook.

В.Литвин написал: «10 минут назад я подписал постановление об изъятии этого вопроса из законодательной базы ВР».

В.Литвин считает, что к этому законопроекту не нужно возвращаться. «К ошибкам возвращаться нельзя. Из них надо делать правильные выводы», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября украинский парламент принял в первом чтении проект закона, которым предусматривалось ввести уголовную ответственность за клевету с наказанием до трех лет заключения. Проект закона был внесен народным депутатом от Партии регионов Виталием Журавским.

Проект закона вызвал критику со стороны Еврокомиссии, Советы Европы, ОБСЕ и депутатов Европарламента, а также протесты журналистского содружества.

25 сентября В.Журавский зарегистрировал в парламенте проект постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии в первом чтении законопроекта о криминализации клеветы.

2 октября Верховная Рада отменила свое решение о принятии в первом чтении проекта Закона «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины об усилении ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию человека». За такое решение проголосовали 349 из 380 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Комментируя данное решение, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам регламента и депутатской этики Сергей Сас сказал, что этим голосованием за якобы отмену законопроекта о клевете провластное большинство и руководство ВР ввели в заблуждение не только народных депутатов, журналистов, но и все украинское общество. По его словам, законопроект о клевете не отменен, он продолжает находиться в базе законопроектов и в любой момент может быть принят.