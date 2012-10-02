Сас: Законопроект о «клевете» не отменен - общество ввели в заблуждение

Законопроект о клевете не отменен, он продолжает находиться в базе законопроектов и в любой момент может быть принят.

Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам регламента и депутатской этики Сергей Сас, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина».

По словам С.Саса, сегодняшним голосованием за якобы отмену законопроекта о клевете провластное большинство и руководство ВР ввели в заблуждение не только народных депутатов, журналистов, но и всю украинскую общественность.

С.Сас продемонстрировал стенограмму утреннего заседания, где спикер ставит на голосование предложение об отмене решения ВР о принятии в первом чтении проекта о внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы об ужесточении ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию человека.

Однако, по словам С.Саса, в соответствии с п.1 ч.1 статьи 114 Регламента ВР, по результатам рассмотрения законопроекта в первом чтении парламент может принимать решение о принятии документа за основу с поручением главному комитету подготовить его ко второму чтению. А в соответствии со статьей 91 Регламента, субъект права законодательной инициативы вносит проект постановления, в котором рекомендует принять то или иное решение Верховной Раде.

Таким образом, по словам С.Саса, сегодняшним решением Верховная Рада отменила решение о принятии законопроекта в первом чтении, но не отменила постановление и пункт о поручении главному комитету подготовить законопроект ко второму чтению.

Народный депутат отметил, что в базе законопроектов указывается, что решение о принятии в первом чтении отменено, но в базе осталось постановление депутата Виталия Журавского №11255, которое, на самом деле, Верховная Рада не принимала, но оно существует.

«В сухом остатке мы имеем законопроект, который не снят с рассмотрения, а это означает, что он в любой момент может быть внесен и проголосован еще в этом созыве», - заявил С.Сас.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября украинский парламент принял в первом чтении проект закона, которым предусматривалось ввести криминальное преследование за клевету с наказанием до трех лет заключения. Проект закона был внесен народным депутатом от ПР В.Журавским.

Проект закона вызвал критику со стороны Еврокомиссии, Совета Европы, ОБСЕ и депутатов Европарламента, а также ряд протестов со стороны журналистского сообщества.

25 сентября В.Журавский зарегистрировал в парламенте проект постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии в первом чтении законопроекта о криминализации клеветы.

Сегодня, 2 октября, Верховная Рада Украины отменила свое решение о принятии в первом чтении проекта закона «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины об ужесточении ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию человека». “За” такое решение проголосовали 349 из 380 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.