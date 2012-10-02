Еврокомиссия: Новости из Киева об отмене «клеветы» сняли нашу обеспокоенность

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил пресс-секретарь комиссара ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Петер Стано.

“Новости из Киева о решении украинского парламента не продолжать дальнейшее рассмотрение проекта закона о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс с целью криминализации клеветы сняли нашу обеспокоенность по поводу этого проекта закона”, - сказал он.

Вместе с тем П.Стано отметил, что Еврокомиссия внимательно следит за этим вопросом вместе с экспертами Совета Европы и ОБСЕ, а также с украинскими журналистами.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября украинский парламент принял в первом чтении проект закона, которым предусматривалось ввести уголовное преследование за клевету с наказанием до трех лет заключения. Проект закона был внесен народным депутатом от ПР Виталием Журавским.

Проект закона вызвал критику со стороны Еврокомиссии, Советы Европы, ОБСЕ и депутатов Европарламента, а также ряд протестов со стороны журналистского содружества.

25 сентября В.Журавский зарегистрировал в парламенте проект постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии в первом чтении законопроекта о криминализации клеветы.

Сегодня, 2 октября, Верховная Рада Украины отменила свое решение о принятии в первом чтении проекта закона «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины об усилении ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию человека». За такое решение проголосовали 349 из 380 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Комментируя это решение, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам регламента и депутатской этики Сергей Сас сказал, что сегодняшним голосованием за якобы отмену законопроекта о клевете провластное большинство и руководство ВР ввели в заблуждение не только народных депутатов, журналистов, но и все украинское общество.

По его словам, законопроект о клевете не отменен, он продолжает находиться в базе законопроектов и в любой момент может быть принят.