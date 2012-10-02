Третьяков: Правящая партия боится потерять власть в Киеве

Партия власти пытается оттянуть выборы мэра Киева во времени, потому что боится победы кандидата от демократических сил. Для этого используются пробелы в законодательстве. Об этом в интервью журналистам заявил оппозиционный депутат Александр Третьяков. "То, что парламент в ближайшее время не будет рассматривать вопрос о назначении выборов мэра Киева, демонстрирует страх правящей партии потерять власть в столице", - уверен Александр Третьяков. "Да, к сожалению, в Конституции и других законах не установлены сроки, в течение которых Верховная Рада должна назначить дату внеочередных выборов, - сказал политик, - но нигде в законодательстве даже речи нет о том, что надо подменять местное самоуправление режимом ручного управления Киевом по указанию с Банковой". Кроме того, по мнению Александра Третьякова, на выборах в Верховную Раду власти намерены обкатать схему фальсификаций, давления и административного ресурса с прицелом на выборы мэра. Народный депутат уверен, что вопрос о дате выборов мэра Киева принципиально должен рассматриваться в единой связке с изменениями в законодательство, которые предусматривают проведение выборов мэра столицы в 2 тура, отмену должности председателя КГГА, возвращение районных советов, изменения в Бюджетный кодекс, которые будут возвращать в столичный бюджет 7 млрд гривен ежегодно. Как известно, спикер Верховной Рады Владимир Литвин заявил, что в ближайшее время в парламенте не будут рассматривать вопрос о назначении выборов мэра Киева. Член фракции БЮТ-Родина Ольга Боднар в свою очередь заявила, что комитет по вопросам государственного строительства и местного самоуправления ВР рекомендует провести выборы мэра весной 2013 года. Напомним, что Александр Третьяков баллотируется на выборах-2012 по мажоритарному округу № 218, который объединяет части Святошинского и Оболонского районов столицы.