У Табачника решили, что украинские ВУЗы подойдут казахам, азербайджанцам и китайцам

Договор о тендерной закупке рекламных услуг между государственным предприятием "Информационно-имиджевый центр" при Министерстве образования и науки, молодежи и спорта и ООО "Евромедиа Компани" обнародовал "Вестник государственных закупок".

Согласно документу, до 31 декабря текущего года исполнитель должен провести кампанию по "пропаганде системы образования Украины" в двух из трех предложенных министерством странах — Казахстане, Белоруссии и Азербайджане, пишет Коммерсантъ-Украина.

Конкретные страны выберет исполнитель. Из госбюджета на мероприятия будет выделено 4,78 млн грн

В "Евромедиа Компани" рассказали, что для проведения кампании уже выбрали Казахстан и Азербайджан.

"В Казахстане и Азербайджане еще помнят и любят Украину, но Киеву нужно проявить инициативу, чтобы привлечь молодежь для обучения. Эти страны и так уже активно переключаются на другие рынки",— сообщил генеральный директор компании Павел Грицак.

В эфирах общенациональных телеканалов целевых стран намерены разместить интеллектуально-игровую телепрограмму с участием учеников выпускных классов (шесть выпусков по 45 минут для каждой из стран). Кроме того, договором предусматривается создание интернет-портала с информацией о преимуществах обучения в Украине — на украинском, английском, а также языках целевых стран размещения. Продвигать портал планируется через социальные сети.

Следует отметить, что 3 сентября "Евромедиа Компани" получила еще один рекламный подряд от Минобразования на 3,78 млн грн для проведения аналогичных мероприятий — круглых столов и презентаций для прессы — в рамках образовательной выставки "China Education Expo 2012" в Пекине.